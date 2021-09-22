Семейная тайна: неизвестные дети знаменитостей

Певица Наташа Королева в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» рассказала о своей внебрачной дочери. По ее словам, она стала донором яйцеклетки для некоего «друга-гея», живущего в США, и девочке, которую выносила суррогатная мать, уже два года. О других знаменитостях, имеющих тайных детей, читайте в подборке «Рамблера».

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Андрей Кончаловский

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Нынешний брак с актрисой Юлией Высоцкой для Кончаловского пятый. У него два сына и четыре дочери от официальных жен. Кроме того, в 1980 году от романа с актрисой Ириной Бразговкой родилась еще одна дочь, Дарья. На тот момент Кончаловский был женат востоковеде Вивиан Годе, но отношения уже шли к разводу. По словам актрисы, она узнала о своей беременности уже после расставания, когда режиссер уехал в США, и не стала ему ничего сообщать. О существовании ребенка он узнал из анонимного телефонного звонка 17 лет спустя и сам связался с женщиной. После этого Кончаловский дал внебрачной дочери свою фамилию и оказывал помощь. Сама Бразговка в интервью рассказывала, что Кончаловский — хороший отец.

Сергей Безруков

Сейчас у актера пятеро детей. Мать двоих старших, дочери Александры и сына Ивана, — актриса Кристина Смирнова, с которой Безруков познакомился на съемках сериала «Есенин». На тот момент актер был женат на Ирине Безруковой. О существовании детей журналистам в 2013 году рассказал отец артиста, режиссер Виталий Безруков. Позже артист признался, что еще во время брака часто встречался со Смирновой и детьми на даче Безрукова-старшего, а сейчас поддерживает с ними отношения, несмотря на то что они переехали в Великобританию.

В 2015 году Безруков развелся с первой женой, и год спустя заключил брак с режиссером Анной Матисон. У них трое детей — Мария, Степан и Василий.

Спартак Мишулин

Актер был женат один раз. Его супруга Валентина работала на телевидении. В 1979 году у них родилась дочь Карина, которая позже стала актрисой. В 2017 году, через 12 лет после смерти Мишулина, актер Тимур Еремеев заявил, что является его внебрачным сыном. Он утверждал, что его мать Татьяна Еремеева познакомилась с актером в 1971 году и много лет поддерживала с ним связь. Сам он родился в 1983 году. Позже Еремеева рассказала в интервью, что ее роман с актером длился более 30 лет, на брак она не претендовала и когда он предложил официально признать сына, отказалась.

Карина Мишулина не признала брата и во время очной встречи в эфире ток-шоу назвала самозванцем. По ее словам, результат экспертизы ДНК, в котором указано, что он с вероятностью более 99,9% сын актера, подделан.

Владимир Кузьмин

Певец трижды стал отцом в браке с поэтессой Татьяной Артемьевой, однако двое старших детей погибли молодыми. Дочь Елизавету убили в 2002 году, а сын Степан погиб в 2009 году, выпав из окна. Младшая дочь Софья — выпускница «Фабрики Звезд». Она родилась уже после развода родителей, но Кузьмин общался с ней и принимал участие в воспитании. Также у артиста есть две внебрачные дочери. Первая из них - Марта - родилась в 1986 году после короткого романа певца с фотомоделью Ириной Мильциной. Артист познакомился с дочкой, когда она уже пошла в школу и сразу признал, так как внешнее сходство было очевидным. Сейчас она работает ди-джеем и известна как DJ Marta Kuzmina.

С матерью самой младшей дочери, Николь, Кузьмин познакомился на гастролях в Ростове в 1987 году. Татьяна Муинго — мулатка, дочь выходца из Уганды. Благодаря экзотической внешности она выделялась среди подруг и выглядела взрослее своего возраста, певец не знал, что ей всего 16 лет. После окончания отношений она узнала, что беременна. Какое-то время она жила вместе с ребенком у отцовской родни в Африке, но они не приняли «белую» внучку. Затем переехала в Лос-Анджелес, где к тому моменту поселилась ее мать. О существовании младшей дочери певец узнал, когда она была уже взрослой — она сама написала ему в соцсетях в 2013 году. По его словам, и он, и его жена Екатерина очень обрадовались и с удовольствием с ней общались по видеосвязи, а позже и лично.