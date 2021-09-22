Иосиф Пригожин начал терять зрение после ковида

Иосиф переболел COVID-19 во время поездки в Дубай. Недуг протекал у него в сложной форме, у него была высокая температура, кашель и общее недомогание. Первую неделю он лечился дома, но замет ему понадобилась помощь медиков. Пригожин был госпитализирован с жалобами на затрудненное дыхание.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С последствиями ковида он боролся несколько месяцев. Недуг негативно сказался на его зрении. Продюсер отметил, что давно замечал, что зрение начало падать с возрастом, но ситуация осложнилась на фоне коронавируса.