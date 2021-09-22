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Иосиф Пригожин начал терять зрение после перенесенного ковида

runews24.ru
45 минут назад

Иосиф переболел COVID-19 во время поездки в Дубай. Недуг протекал у него в сложной форме, у него была высокая температура, кашель и общее недомогание. Первую неделю он лечился дома, но замет ему понадобилась помощь медиков. Пригожин был госпитализирован с жалобами на затрудненное дыхание.

Иосиф Пригожин начал терять зрение после ковида
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С последствиями ковида он боролся несколько месяцев. Недуг негативно сказался на его зрении. Продюсер отметил, что давно замечал, что зрение начало падать с возрастом, но ситуация осложнилась на фоне коронавируса.

Несколько дней назад ему провели операцию на глазах – сделали лазерную коррекцию зрения. Сейчас он чувствует себя хорошо, но небольшие последствия все-таки имеются. Пока же Иосиф вынужден даже по дому ходить в темных очках от солнца, так как яркий свет ему режет глаза.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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