Долина оказалась в центре скандала из-за украшений за 4 млн рублей

Лариса Долина поругалась с ювелирным брендом из-за украшений за 4 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Фото: @larisa_dolina_ @larisa_dolina_

Певица посетила премию Trend People Awards, куда надела черное платье и дорогие украшения. Внимание прессы привлекло жемчужное колье с бриллиантами.

Как сообщают СМИ, после того как Долина получила награду, она направилась к выходу. Там ее встретили представители бренда и попросили вернуть украшения. Премию она покинула в плохом настроении.

Позже ее дизайнер Джемал Махмудов дал комментарий относительно произошедшего. Он рассказал, что ювелирный дом сам с ними связался и предложил звезде выйти в украшениях их бренда. Однако о том, что аксессуары надо будет вернуть, их никто не предупредил.

«Если бы представители бренда изначально вышли с "бартерным" предложением, то это были бы другие условия: с какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно? И вообще, если речь идет о звезде такого уровня, то поступили они, конечно, весьма некорректно и некрасиво»