Журналист Красовский извинился за слова о смерти МакSим

Журналист Антон Красовский извинился перед певицей МакSим и ее фанатами за своим слова о том, что если артистка находится на ЭКМО, то шансов выжить у нее немного. Свою точку зрения он объяснил в собственной передаче «Антонимы» на YouTube.

Фото: Instagram Instagram

«Я не знаю, лежала ли певица МакSим действительно на ЭКМО, но все-таки два процента выживаемости есть», – подчеркнул публицист.

Красовский отметил, что после его слов в эфире телеканала «Россия 1» о том, что с «вероятностью 98%» певица умрет, на него обрушился шквал критики со стороны фанатов Марины Абросимовой, которые потребовали извинений.

«Господи, простите меня, пожалуйста, что певица МакSим выжила. Я виноват. Извините. Я не знал, в каких она была обстоятельствах», – сказал Красовский.

Журналист отметил, что считает случившееся чудом и пообещал ежедневно молится за здоровье певицы.

Напомним, что МакSим госпитализировали с пневмонией в одну из московских клиник 16 июня. На тот момент поражение легких составляло около 40%. Через несколько дней певице стало хуже, а 25 июня у неё обнаружили более 70% поражения лёгких и низкую сатурацию. Врачи ввели Марину Абросимову в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Позднее в интернете стали распространятся слухи о том, что певица якобы подключена к аппарату ЭКМО. Однако позднее эту информацию опровергли представители певицы.