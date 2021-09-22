Бойфренд Стеши Маликовой подписал контракт на рекордные $45 млн

«У нас было достаточно времени, чтобы побеседовать и просто обсудить множество вещей. Одна вещь, которая определенно прозвучала правдиво, — что этот парень просто желает играть в хоккей. Он рад возвращению, и мы очень счастливы. Это великий день для нашего клуба и для Кирилла тоже, когда игрок вновь войдет в состав перед стартом тренировочного лагеря. Все прекрасно. Это был длительный процесс, как мы и ожидали, но все здорово. Теперь мы ожидаем с нетерпением», — сказал Билл Герин.