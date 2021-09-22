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Бойфренд Стеши Маликовой подписал контракт на рекордные $45 млн

Анна Безрукова
38 минут назад

Карьера Кирилла Капризова начала идти в гору. Спортсмен заключил контракт на пять лет с «Миннесотой Уайлд» на рекордные $45 млн. В результате бойфренд Стефании Маликовой превратился в самого высокооплачиваемого игрока команды, пишет СтарХит.

Бойфренд Стеши Маликовой подписал контракт на рекордные $45 млн
Фото: InstagramInstagram

Капризов, как он сам признался, очень счастлив новому этапу в своей карьере.

«Это хорошо для меня и хорошо для команды. В настоящее время я просто хочу играть в хоккей и находиться с моими одноклубниками», — отметил 24-летний спортсмен.

Генеральный менеджер «Миннесоты» пояснил, почему среди всех игроков именно Кирилла выбрали фаворитом.

«У нас было достаточно времени, чтобы побеседовать и просто обсудить множество вещей. Одна вещь, которая определенно прозвучала правдиво, — что этот парень просто желает играть в хоккей. Он рад возвращению, и мы очень счастливы. Это великий день для нашего клуба и для Кирилла тоже, когда игрок вновь войдет в состав перед стартом тренировочного лагеря. Все прекрасно. Это был длительный процесс, как мы и ожидали, но все здорово. Теперь мы ожидаем с нетерпением», — сказал Билл Герин.

Напомним, ранее у Кирилла был заключен контракт с «Миннесотой», рассчитанный на два года. В составе этой команды хоккеист сыграл 62 матча, заработав 54 очка.

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