Бородину застали в компании известной «эскортницы»

«Надо искать человека, а не содержание. Они – пустышки», – писала ведущая в Instagram. А теперь и сама тусуется в компании тех, кого обвиняют в продаже интимных услуг, передает «СтарХит». Подругой Ксении стала звезда «Дома-2» Инесса Шевчук.

«Выясняете, является ли содержанкой каждая девушка, сидящая с ней за столом? А жен вы тоже считаете содержанками? Многих из них на 70% содержат мужья, а они просто сидят дома», – заступилась за подругу Шевчук.

По ее мнению, «содержанки» – непонятное слово. Ведь жен-домохозяек тоже обеспечивает мужчина, но грубым словом в них никто не бросается. Популярным и красивым женщинам просто завидуют и поэтому обвиняют их в эскорте. «Как правило, у всех красивых девушек из Instagram есть доход с рекламы. Если подписчиков более 500 тысяч, то это полтора миллиона рублей в месяц», – уверяет Инесса. Заступилась Шевчук за себя или за Бородину – неясно. Первым лицемерие Бородиной заметил блогер Андрей Петров. Он говорил на YouTube-шоу «ДаДа-НетНет», что Ксения «недалекая», ведь хейтит тех, с кем водится в одних кругах. «ФедералПресс» писал, в чем звезда интернета обвинял Бородину.