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Турман рассказала, как пережила аборт, будучи подростком

Лера Букина
1 час назад

Американская актриса Ума Турман призналась, что сделала аборт, когда ей было 15 лет. Об этом она сообщила в своем эссе для Washington Post. Актриса написала его для обсуждения запрета на аборты в Техасе.

Турман рассказала, как пережила аборт, будучи подростком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Турман рассказала, что в то время жила в Европе и забеременела от мужчины, который был старше ее. Тогда она только начинала актерский путь.

«Я начала свою актерскую карьеру в 15 лет. ... Тогда я случайно забеременела от мужчины, который был гораздо старше меня. Я жила "на чемоданах" в Европе, вдали от семьи, и изо всех сил пыталась понять, что мне делать дальше»

Тогда она созвонилась со своими родителями, и они приняли решение о том, что нужно прервать беременность. Аборт она делала в одной из клиник Кельна. Турман рассказала, что ей было тяжело и больно, но она не жаловалась. Кроме того, актриса заявила, что это было ее самым темным секретом из прошлого.

«Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни, которое вызывало у меня страдания тогда и огорчает меня до сих пор, но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я испытываю сейчас»

В конце эссе актриса отметила, что запрет на аборты дискриминирует людей, которые находятся в тяжелом финансовом положении.

Шоу-бизнес,Ума Турман,Washington Post,
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