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Федункив решила обвенчаться рядом с Папой

Анна Безрукова
17 минут назад

Актриса Марина Федункив сообщила о намерении повенчаться с молодым мужем в Ватикане. Артистка, которая старше своего избранника из Италии на 13 лет, отметила, что на этом настаивает ее новая свекровь. Об этом Федункив написала в своей недавно изданной книге, передает 5-tv.ru.

Федункив решила обвенчаться рядом с Папой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что супруги изначально не планировали устраивать пышную церемонию, но продюсер актрисы решил не упускать такой повод для продвижения звезды «Реальных пацанов». Свадьба была показана в эфире телеканала «Пятница», когда сами молодожены отдыхали в Италии.

После возвращения в Москву актриса презентовала свою книгу «Жизнь сквозь смех, или реальная история нереальной женщины». В ней Марина Федункив рассказала, что этот брак у нее уже третий, а первый союз распался из-за измен гражданского супруга. Во вторых отношениях актриса пыталась вылечить мужа-наркомана, но все было безуспешно.

В одном из откровений артистка также рассказала и о своей итальянской свекрови, которая вначале не хотела ее принимать из-за разницы в возрасте, но после познакомилась получше и посоветовала новоиспеченным супругам обвенчаться.

«Мы потом с ней сходили на ужин, поговорили, и в результате его мама сказала Стефано: "Мое желание — чтобы вы повенчались, она очень хороший человек". И она сейчас в ожидании. Но я говорю, что если венчаться, то только в Ватикане», — добавила артистка.

Ранее сообщалось, что поклонники Марины Федункив разглядели синяки на ногах артистки, что произошло спустя две недели после свадебного торжества с молодым итальянцем.

Шоу-бизнес,Марина Федункив,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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