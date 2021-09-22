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Лолита раскрыла размер пенсии Пугачевой

Анна Безрукова
25 минут назад

Певица Лолита Милявская впервые назвала истинный размер пенсии Аллы Пугачевой. По словам исполнительницы, они близкие подруги, поэтому ей точно известно, какую сумму получает Примадонна, рассказала Милявская в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским.

Лолита раскрыла размер пенсии Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также певица отметила, что она против всех званий и каких-либо наград.

«Я против всех званий, они никому не нужны. Зачем мне это надо? Все эти звания — только прибавка к пенсии. Я ее оформила и получаю 23 тыс. рублей. У Аллы Борисовны была 46 тыс. рублей, поскольку она — народная артистка СССР», — пояснила Милявская.

Кроме этого, певица подтвердила, что недавно она, как и все российские пенсионеры, получила выплату в 10 тыс. рублей.

«Для меня в званиях нет никаких льгот и ценностей... Во всем должен присутствовать смысл. Сейчас я отказываюсь от ненужных мне выступлений. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала сочинять на себя характеристику. Я не хочу быть обязанной. Эти все звания — они потом обязывают, а мне не нравится спать на тесных кроватях», — рассказала о своей позиции артистка.

Ранее сообщалось, что в Союзе налогоплательщиков Германии подсчитали, каким будет размер пенсии Ангелы Меркель после ухода с должности канцлера. Оказалось, что глава бундестага будет получать около 15 тыс. или 1,3 млн рублей ежемесячно.

Лолита раскрыла размеры своей пенсии и гонораров за корпоративы

Шоу-бизнес,Антон Красовский,Лолита Милявская,Алла Пугачева,Бундестаг,
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