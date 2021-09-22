Лолита раскрыла размер пенсии Пугачевой

«Для меня в званиях нет никаких льгот и ценностей... Во всем должен присутствовать смысл. Сейчас я отказываюсь от ненужных мне выступлений. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала сочинять на себя характеристику. Я не хочу быть обязанной. Эти все звания — они потом обязывают, а мне не нравится спать на тесных кроватях», — рассказала о своей позиции артистка.