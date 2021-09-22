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Умер актер из "Секса в большом городе" и "Друзей" Уилли Гарсон

ТАССиещё 5
31 минуту назад

Американский актер Уилли Гарсон, известный по ролям в сериалах, в числе которых "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004) и "Друзья" (Friends, 1994-2004), умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил во вторник его приемный сын Нэйтен Гарсон.

Умер актер из "Секса в большом городе" Уилли Гарсон
Фото: Willy Sanjuan/Invision/APWilly Sanjuan/Invision/AP

"Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого", - написал он в Instagram.

Помимо сериала "Секс в большом городе", где Гарсон играл роль лучшего друга главной героини, он исполнил одну из главных ролей в сериале "Белый воротничок" (White Collar, 2009-2014). Гарсон также снялся в эпизодических ролях в таких фильмах, как "День сурка" (Groundhog Day, 1993) и "Быть Джоном Малковичем" (Being John Malkovich, 1999). Всего на счету актера порядка 160 ролей в различных сериалах и кино.

Шоу-бизнес,Уилли Гарсон,
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