Канье Уэст купил особняк рядом с домом Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст купил огромный прибрежный дом в Малибу, штат Калифорния в рамках внебиржевой сделки. Покупка обошлась ему в $57,3 млн. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на портал о недвижимости Dirt.

Новый дом Канье Уэста расположился всего в 30 минутах езды от комплекса Hidden Hills, в котором вместе с детьми живет бывшая жена рэпера Ким Кардашьян.

По информации издания, дом площадью 372 кв. м появился на рынке недвижимости Малибу в 2020 году с ценой около $75 млн. Однако рэпер получил огромную скидку и купил его за $57,3 млн. В новом доме музыканта три этажа — на них гостевые спальни, общие зоны, включая гостиную и кухню, наверху — «люкс» с видом на море. Внешне дом напоминает «военный бункер» с тоннами бетона и армированной стали.

«Наши источники в сфере недвижимости говорят, что особняк долгое время не удавалось продать, так как он привлекает “очень конкретного покупателя”», — пишет издание.

Уточняется, что Уэст купил дом у предыдущего владельца, финансиста Ричарда Сакса. В 2017 году он состоял в отношениях с актрисой Эшли Олсен, которая и заказала ремонт дома.