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«Я – королева»: Тодоренко резко ответила на грубость подписчицы

Елена Прошина
1 час назад

Украинская телеведущая и блогер Регина Тодоренко обиделась на грубый комментарий подписчицы и в ответ назвала себя королевой. Об этом пишет Peopletalk.

Тодоренко резко ответила на грубость подписчицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, в сторис своего Инстаграм-аккаунта Тодоренко опубликовала комментарий подписчицы, которая обвинила ее в излишнем пафосе, заявив, что кроме короны на голове и звезды во лбу у Тодоренко ничего не осталось.

В ответ телеведущая написала, что комментарий ее «зацепил», и ей «было слишком болезненно читать такую грубость».

«Таким людям хочется ответить: «Да! Я – королева. Вот моя корона, я ее не снимаю». Но я всегда сдерживаюсь. Собака лает караван идёт», — считает Тодоренко.

Она выразила надежду, что мир меняется, и такая фривольность и хамство в Интернете становятся уже немодными.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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