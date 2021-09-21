Тодоренко резко ответила на грубость подписчицы

Украинская телеведущая и блогер Регина Тодоренко обиделась на грубый комментарий подписчицы и в ответ назвала себя королевой. Об этом пишет Peopletalk.
Как пишет издание, в сторис своего Инстаграм-аккаунта Тодоренко опубликовала комментарий подписчицы, которая обвинила ее в излишнем пафосе, заявив, что кроме короны на голове и звезды во лбу у Тодоренко ничего не осталось.
В ответ телеведущая написала, что комментарий ее «зацепил», и ей «было слишком болезненно читать такую грубость».
«Таким людям хочется ответить: «Да! Я – королева. Вот моя корона, я ее не снимаю». Но я всегда сдерживаюсь. Собака лает караван идёт», — считает Тодоренко.
Она выразила надежду, что мир меняется, и такая фривольность и хамство в Интернете становятся уже немодными.