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«У всех разведенок крыша едет»: Асмус опубликовала фото топлес

Елена Прошина
37 минут назад

Актриса Кристина Асмус опубликовала свое фото топлес с «перерезанным горлом». В Instagram артистка выложила снимок в рамках промо-кампании нового спектакля «Леди Макбет Мценского уезда», в котором играет главную роль.

Асмус опубликовала фото топлес
Фото: InstagramInstagram

На фотографии Асмус запечатлена голой – грудь прикрывают только распущенные волосы. От шеи по телу стекают струйки красной бутафорской крови, а на столе перед актрисой лежит груда яблок вперемешку с красной смородиной и рассыпанными лепестками роз.

Асмус предвидела, что среди подписчиков найдутся критики, а потому сопроводила публикацию рядом ироничных хештэгов: «правая больше», «у всех разведенок крыша едет», «обвисла Асмус», «я не ханжа но это перебор», «молодец пример для дочки» и другими.

В комментариях к посту большинство фанатов больше отметили самоиронию в подписи, чем фотографию.

«Что делать, если все тэги заняла сама Кристина?», – написал один из подписчиков.

Отметим, что сама Асмус вдохновлена своей новой ролью в театре имени Ермоловой. Ранее в своем Instagram она отмечала, что сильно переутомляется, однако работа ей настолько нравится, что она не хочет ни от чего отказываться. Кроме того, о ней очень заботится ее любимый мужчина, личность которого она все еще скрывает, а также её дочь от комика Гарика Харламова Настя.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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