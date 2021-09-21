Асмус опубликовала фото топлес

Актриса Кристина Асмус опубликовала свое фото топлес с «перерезанным горлом». В Instagram артистка выложила снимок в рамках промо-кампании нового спектакля «Леди Макбет Мценского уезда», в котором играет главную роль.

Фото: Instagram Instagram

На фотографии Асмус запечатлена голой – грудь прикрывают только распущенные волосы. От шеи по телу стекают струйки красной бутафорской крови, а на столе перед актрисой лежит груда яблок вперемешку с красной смородиной и рассыпанными лепестками роз.

Асмус предвидела, что среди подписчиков найдутся критики, а потому сопроводила публикацию рядом ироничных хештэгов: «правая больше», «у всех разведенок крыша едет», «обвисла Асмус», «я не ханжа но это перебор», «молодец пример для дочки» и другими.

В комментариях к посту большинство фанатов больше отметили самоиронию в подписи, чем фотографию.

«Что делать, если все тэги заняла сама Кристина?», – написал один из подписчиков.