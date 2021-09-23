Автор хита "По полюшку" пригрозила Успенской судом в США

«Потому что Любовь указала себя как американскую гражданку. Интересно, что я, автор, указала себя как россиянку, а она решила вот так. Я давала время, отправила письма Любови и ее окружению, в РАО, чтобы они мне заплатили авторские отчисления за все ротации песни, но получила игнор», — сказала автор.