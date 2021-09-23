Автор хита "По полюшку" пригрозила Успенской судом в США

Артистка и композитор Наталья Лапина в беседе с mk.ru пригрозила судом певице Любови Успенской, которая исполняет хит Лапиной «По полюшку».
Лапина объяснила, что давно знакома с Успенской и передала ей песню, чтобы та посвятила ее своей дочери Тане. Теперь Лапина жалуется на отсутствие авторских отчислений за концерты и ротацию песни на федеральных каналах, радио, эфирах, за скачивание с интернет-платформ.
«Я обращалась в РАО, но и там меня игнорируют, плюс я не могу зайти в свою учетную запись, чтобы проверить. Опускаются руки. Песня находится в реестре, что очень важно. Это лучше, чем договор», — отметила она.
При этом в России Лапина судиться не хочет, рассматривая возможность разбирательств в США.
«Потому что Любовь указала себя как американскую гражданку. Интересно, что я, автор, указала себя как россиянку, а она решила вот так. Я давала время, отправила письма Любови и ее окружению, в РАО, чтобы они мне заплатили авторские отчисления за все ротации песни, но получила игнор», — сказала автор.
По ее словам, Успенская не имеет права исполнять песню с середины сентября.
О конфликте Лапиной и Успенской из-за песни стало известно 21 сентября.