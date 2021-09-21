Ивлееву затравили за насмешку над полными людьми

Настя Ивлеева опубликовала фото с эстонским рэпером Томми Кэшем в «жирном» гриме. Ивлеева прифотошопила живот, бока, второй подбородок. Шутка не зашла аудитории. Фанаты решили, что блогер издевается над полными людьми.

«Пришло время готовить тело к зиме», – пишет она.

На снимке Ивлеева в обтягивающей футболке и узких штанах. Сверху легкая накидка. Сквозь майку просачиваются складки живота, большая грудь. Видно широкие бедра и круглые щеки и второй подбородок. Томми Кэш не отстал от подруги, натянув расстегнутую рубашку с огромным пузом.