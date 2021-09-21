В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ивлееву затравили за насмешку над полными людьми

РИА "ФедералПресс"
42 минуты назад

Настя Ивлеева опубликовала фото с эстонским рэпером Томми Кэшем в «жирном» гриме. Ивлеева прифотошопила живот, бока, второй подбородок. Шутка не зашла аудитории. Фанаты решили, что блогер издевается над полными людьми.

Ивлееву затравили за насмешку над полными людьми
Фото: InstagramInstagram

«Пришло время готовить тело к зиме», – пишет она.

На снимке Ивлеева в обтягивающей футболке и узких штанах. Сверху легкая накидка. Сквозь майку просачиваются складки живота, большая грудь. Видно широкие бедра и круглые щеки и второй подбородок. Томми Кэш не отстал от подруги, натянув расстегнутую рубашку с огромным пузом.

«Это смешок в сторону толстых людей?», «Все борются за бодипозитив, а Ивлеева его высмеивает», «Очень смешно. Дальше над инвалидами посмеешься?» – звучит под постом.

Настя не выдержала шквал критики и удалила фотографии.

Шоу-бизнес,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители