Лоза ответил Васильевой на идею сослать интеллигенцию в шахты

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал скандальное заявление Екатерины Васильевой, призвавшей назначить православие государственной религией, а интеллигенцию сослать на работу в шахты. Композитор не согласился с мнением советской актрисы.
Об этом Васильева говорила в эфире YouTube-канала 153ГОРЫ. Актриса ушла в монастырь, где ее называют Василисой.
«Интеллигенция для меня будто растлители людей и молодого поколения. Это очень непростая тема. Есть Бог и интеллигенция. Бог говорит, что так делать, а интеллигенция полагает, что надо делать вот так. Это как сатанинское начало», — заявила Екатерина Васильева.
Эти слова возмутили не только интернет-пользователей, но и коллег бывшей актрисы по творческому цеху. Напомним, Васильева сама в течение многих лет работала в театре и снималась в кино.
«Интеллигенция изобрела таблицу Менделеева, написала "Я помню чудное мгновенье"... Интеллигенция много чего хорошего сделала, поэтому огульно заявлять, что вся интеллигенция плохая, безусловно, нельзя... Нельзя всех мазать одной краской, нельзя судить обо всех одинаково», — сказал в ответ на предложение Васильевой Юрий Лоза.
Ранее народная артистка РСФСР, актриса Екатерина Васильева дала интервью своему сыну, священнику Дмитрию Рощину, после того как ушла в монастырь. Она подвергла критике русскую интеллигенцию и сказала, что у той — «сатанинское начало».