Лоза ответил Васильевой на идею сослать интеллигенцию в шахты

«Интеллигенция для меня будто растлители людей и молодого поколения. Это очень непростая тема. Есть Бог и интеллигенция. Бог говорит, что так делать, а интеллигенция полагает, что надо делать вот так. Это как сатанинское начало», — заявила Екатерина Васильева.