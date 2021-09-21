Агата Муцениеце пристыдила мужчин-актеров

«Мы с Аленой обсудили, что все мужчины-актеры – бабы. Ну это ладно. Так себе новость. Но мне кажется, с ними можно подраться за косметичку. То, что вы видите на экранах, вообще не соответствует жизни. Поэтому поверьте. Одного мы похвалили, но не будем говорить, кого», — заявила 32-летняя Агата.