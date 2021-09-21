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Звезда «Интернов» Пермякова объяснила отказ от замужества

Елена Прошина
53 минуты назад

Актриса Светлана Пермякова объяснила, почему так и не вышла замуж за своего пиар-директора Максима Скрябина. В интервью порталу Teleprogramma.pro артистка заявила, что штамп в паспорте ничего не значит.

Звезда «Интернов» Пермякова объяснила отказ от замужества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Пермяковой и Скрябиной есть общая дочь Варвара, однако несколько лет назад они расстались. Артистка подчеркнула, что с продюсером у неё сохранились хорошие отношения и Максим – прекрасный отец для ее дочери. Несмотря на это, у них случаются недомолвки и разногласия, однако восьмилетняя Варвара всегда знает, что у неё есть папа и мама.

«Я не считаю, что надо обязательно расписываться, выходить замуж. Нам это не подходит. Пандемия наглядно показала, что штамп в паспорте – не главное. Многие семьи не смогли уцелеть, а нас этот кризис только объединил», – подчеркнула актриса.

Пермякова отметила, что Скрябин помогает им в их загородном доме и делает все, чтобы родным людям было хорошо.

Напомним, что долгое время отношения артистки с директором сохранялись в тайне. О них стало известно, когда в 2012 году 40-летняя Светлана родила дочь Варвару. Как отмечали тогда друзья и знакомые актрисы, отцом девочки является Максим Скрябин, которому на тот момент исполнился 21 год.

Однако пара так и не стала официально регистрировать свой союз, а в 2015 году Скрябин и Пермякова расстались. Несмотря на это, пара поддерживает теплые отношения ради дочери.

Шоу-бизнес,Максим Скрябин,Светлана Пермякова,
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