Анфиса Чехова назвала причину развода с мужем

«Вот мы вместе вдвоем, но есть разногласия в видении нашего будущего. <...> Востребована в этом браке я была не на 100 процентов. То есть я была, да, женой, которая готовит, встречает, [дарит] тепло и ласку, но я была другого масштаба личностью. А Гураму эта личность не очень нравилась, ему другая нужна была женщина», — объяснила она.