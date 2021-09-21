Раскрыта причина отсутствия Кудрявцевой на шоу «Звезды сошлись»

Телеведущая Лера Кудрявцева не появилась на шоу «Звезды сошлись» из-за сложного графика. Об этом сообщил источник Teleprogramma.pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что рейтинговое телешоу Кудрявцева ведет вместе с Антоном Привольновым, но в последнем эфире, посвященном жизни «отшельников», он был один. При этом Привольнов не стал объяснять, куда делась соведущая.

Как выяснилось позже, с Кудрявцевой все в порядке – причина оказалась в сложном графике, а не возможной болезни знаменитости.

«Там ничего интересного. Говорят, что и раньше такое уже бывало. Просто так график ее сложился», – сообщил источник.

Напомним, что программа «Звезды сошлись» идет на канале НТВ. В студию приходят известные люди, которые обсуждают последние события, произошедшие в мире шоу-бизнеса.