Раскрыта причина отсутствия Кудрявцевой на шоу «Звезды сошлись»

Телеведущая Лера Кудрявцева не появилась на шоу «Звезды сошлись» из-за сложного графика. Об этом сообщил источник Teleprogramma.pro.
Напомним, что рейтинговое телешоу Кудрявцева ведет вместе с Антоном Привольновым, но в последнем эфире, посвященном жизни «отшельников», он был один. При этом Привольнов не стал объяснять, куда делась соведущая.
Как выяснилось позже, с Кудрявцевой все в порядке – причина оказалась в сложном графике, а не возможной болезни знаменитости.
«Там ничего интересного. Говорят, что и раньше такое уже бывало. Просто так график ее сложился», – сообщил источник.
Напомним, что программа «Звезды сошлись» идет на канале НТВ. В студию приходят известные люди, которые обсуждают последние события, произошедшие в мире шоу-бизнеса.
Ранее режиссер Сарик Андреасян заявил, что подает в суд на Леру Кудрявцеву из-за шутки о его творчестве на фестивале «Новая волна». Как заявил кинодеятель, слова «хорошего мало», отнесенные к его фильмам и порочат деловую репутацию.