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Раскрыта причина отсутствия Кудрявцевой на шоу «Звезды сошлись»

Елена Прошина
41 минуту назад

Телеведущая Лера Кудрявцева не появилась на шоу «Звезды сошлись» из-за сложного графика. Об этом сообщил источник Teleprogramma.pro.

Раскрыта причина отсутствия Кудрявцевой на шоу «Звезды сошлись»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что рейтинговое телешоу Кудрявцева ведет вместе с Антоном Привольновым, но в последнем эфире, посвященном жизни «отшельников», он был один. При этом Привольнов не стал объяснять, куда делась соведущая.

Как выяснилось позже, с Кудрявцевой все в порядке – причина оказалась в сложном графике, а не возможной болезни знаменитости.

«Там ничего интересного. Говорят, что и раньше такое уже бывало. Просто так график ее сложился», – сообщил источник.

Напомним, что программа «Звезды сошлись» идет на канале НТВ. В студию приходят известные люди, которые обсуждают последние события, произошедшие в мире шоу-бизнеса.

Ранее режиссер Сарик Андреасян заявил, что подает в суд на Леру Кудрявцеву из-за шутки о его творчестве на фестивале «Новая волна». Как заявил кинодеятель, слова «хорошего мало», отнесенные к его фильмам и порочат деловую репутацию.

Шоу-бизнес,Сарик Андреасян,Лера Кудрявцева,НТВ,
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