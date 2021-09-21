В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Вдова Мамонова начала распродавать вещи из-за нехватки денег

Анна Безрукова
44 минуты назад

Известный музыкант Петр Мамонов ушел из жизни в июле этого года. Через месяц после смерти артиста его супруга пожаловалась на нехватку денег. Ольга Ивановна даже начала распродавать вещи покойного мужа, сообщает СтарХит.

Вдова Мамонова начала распродавать вещи из-за нехватки денег
Фото: ТАССТАСС

Так, вдова музыканта продает экран для проектора за 400 тыс. рублей.

«Размер полотна 4×7 метров. Профессиональный экран приобретался в Германии под театральную программу Петра Мамонова "Дед Петр и зайцы". В других постановках не использовался. Торг возможен», — написала Ольга Ивановна в объявлении.

После смерти Мамонова его жена сообщила, что едва сводит концы с концами. По ее словам, муж не оставил после себя никакого наследства.

«Когда про Петю написали: "Умер очередной московский миллионер: огромный особняк на Верее, три "Мерседеса", столичная квартира в Большом Каретном...", меня это возмутило. Следует успокоиться по поводу его богатства. Он был нищим, честным человеком. Он не являлся бы Мамоновым, если бы был богат... В последнее время нам приходилось трудно. Все время под угрозой отключения электроэнергии за неуплату», — рассказывала ранее вдова создателя группы «Звуки Му» изданию Kp.ru.

Кроме всего, Ольга Ивановна отмечала, что ей необходимо заботиться не только о себе, но и о кошках и собаках, которых приютил ее покойный муж. Также она добавила, что после смерти супруга из-за нехватки средств домашние питомцы вынуждены плохо питаться. И добавила, что теперь сама живет «почти впроголодь».

Шоу-бизнес,Петр Мамонов,Комсомольская правда,StarHit,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители