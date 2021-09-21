Вдова Мамонова начала распродавать вещи из-за нехватки денег

«Когда про Петю написали: "Умер очередной московский миллионер: огромный особняк на Верее, три "Мерседеса", столичная квартира в Большом Каретном...", меня это возмутило. Следует успокоиться по поводу его богатства. Он был нищим, честным человеком. Он не являлся бы Мамоновым, если бы был богат... В последнее время нам приходилось трудно. Все время под угрозой отключения электроэнергии за неуплату», — рассказывала ранее вдова создателя группы «Звуки Му» изданию Kp.ru.