Вдова Мамонова начала распродавать вещи из-за нехватки денег

Известный музыкант Петр Мамонов ушел из жизни в июле этого года. Через месяц после смерти артиста его супруга пожаловалась на нехватку денег. Ольга Ивановна даже начала распродавать вещи покойного мужа, сообщает СтарХит.
Так, вдова музыканта продает экран для проектора за 400 тыс. рублей.
«Размер полотна 4×7 метров. Профессиональный экран приобретался в Германии под театральную программу Петра Мамонова "Дед Петр и зайцы". В других постановках не использовался. Торг возможен», — написала Ольга Ивановна в объявлении.
После смерти Мамонова его жена сообщила, что едва сводит концы с концами. По ее словам, муж не оставил после себя никакого наследства.
«Когда про Петю написали: "Умер очередной московский миллионер: огромный особняк на Верее, три "Мерседеса", столичная квартира в Большом Каретном...", меня это возмутило. Следует успокоиться по поводу его богатства. Он был нищим, честным человеком. Он не являлся бы Мамоновым, если бы был богат... В последнее время нам приходилось трудно. Все время под угрозой отключения электроэнергии за неуплату», — рассказывала ранее вдова создателя группы «Звуки Му» изданию Kp.ru.
Кроме всего, Ольга Ивановна отмечала, что ей необходимо заботиться не только о себе, но и о кошках и собаках, которых приютил ее покойный муж. Также она добавила, что после смерти супруга из-за нехватки средств домашние питомцы вынуждены плохо питаться. И добавила, что теперь сама живет «почти впроголодь».