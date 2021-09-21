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Бывшая жена Шаляпина объявила о скорой свадьбе

Елена Прошина
32 минуты назад

Экс-супруга российского певца Прохора Шаляпина Лариса Копёнкина на своей странице в Instagram сообщила, что выходит замуж за молодого и обеспеченного человека.

Бывшая жена Шаляпина объявила о скорой свадьбе
Фото: news.runews.ru

Избранником бизнесвумен оказался Василий Райский. Копёнкина обнародовала видео, на котором возлюбленные едут в ЗАГС на мотоцикле. Торжество по этому случаю состоялось в одном из караоке-клубов Москвы.

Бывшая 66-летняя супруга Шаляпина выглядела счастливой рядом со своим молодым человеком. Весь вечер она активно развлекалась рядом со своим кавалером, сообщает news.ru.

Замужем за Шаляпиным Копёнкина была с 2013 по 2015 годы. Сейчас артист тоже остепенился, женившись на молодой и богатой иностранке.

Ранее пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в одном из последних интервью назвала артиста «больным мальчиком с женской психикой». По словам женщины, в свое время она играла роль его избранницы и уж совершенно точно не испытывала к нему никаких глубоких чувств.

Сам Шаляпин не так давно женился на американской миллионерше Татьяне Дэвис.

Шоу-бизнес,Лариса Копенкина,Прохор Шаляпин,
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