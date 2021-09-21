Исчезнувшая на четыре месяца актриса Корикова вышла на связь

Актриса Елена Корикова впервые за четыре месяца опубликовала пост в Instagram и рассказала подписчикам, что эта пауза была осмысленной.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Актриса опубликовала несколько своих фотографий и видео из Крыма.

В подписи под фото она написала, что старается жить осознанно уже несколько лет. По словам актрисы, у нее есть много вопросов к себе: что могу, чего хочу, что важно, а что не очень и другие.

«Осталась установка из детства «Либо делай хорошо, либо не делай совсем». Её я не стала менять, мне она нравится. Поэтому моя пауза была осмысленной», - написала Корикова.

Она спросила подписчиков, чем может с ними поделиться, и попросила. Написать, для чего они заходят на ее страничку, что хотели бы узнать. Актриса пообещала, что постарается ответить.