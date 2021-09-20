Нового брата Моргенштерна назвали самозванцем

Двоюродный брат рэпера Алишера Моргенштерна Максим Моргенштерн считает самозванцем Ролана Валеева, который заявил о своем родстве со звездой. Об этом пишет News.ru.

Фото: Рамблер Рамблер

«Я знаю наперечет, сколько у нас всего братьев, Ролана среди них нет. Полагаю, это самозванец», - сказал изданию Максим Моргенштерн.

По его словам, нередко у известного человека внезапно появляется псевдородня. это плата за публичность,

Максим Моргенштерн подчеркнул, что их клан очень дружный, все держатся вместе и в курсе жизни друг друга. И когда происходит событие, важное хотя бы для одного из членов семьи, приезжает даже дальняя родня. По его словам ситуация, когда про кого-то из членов семьи могли забыть, исключена.

«Поэтому неведомый новый брат, про которого никто из нас не знает, видится мне полным фейком», — заключил Максим Моргенштерн.

Ранее Алишер Моргенштерн носил фамилию отца – Валеев.