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Нового брата Моргенштерна назвали самозванцем

Вероника Полынина
20 минут назад

Двоюродный брат рэпера Алишера Моргенштерна Максим Моргенштерн считает самозванцем Ролана Валеева, который заявил о своем родстве со звездой. Об этом пишет News.ru.

Нового брата Моргенштерна назвали самозванцем
Фото: РамблерРамблер

«Я знаю наперечет, сколько у нас всего братьев, Ролана среди них нет. Полагаю, это самозванец», - сказал изданию Максим Моргенштерн.

По его словам, нередко у известного человека внезапно появляется псевдородня. это плата за публичность,

Максим Моргенштерн подчеркнул, что их клан очень дружный, все держатся вместе и в курсе жизни друг друга. И когда происходит событие, важное хотя бы для одного из членов семьи, приезжает даже дальняя родня. По его словам ситуация, когда про кого-то из членов семьи могли забыть, исключена.

«Поэтому неведомый новый брат, про которого никто из нас не знает, видится мне полным фейком», — заключил Максим Моргенштерн.

Ранее Алишер Моргенштерн носил фамилию отца – Валеев.

Как пишет «Комсомольская правда», 19-летний Ролан Валеев – младший брат Моргенштерна по отцу, он живет в Уфе, откуда родом и рэпер. Как рассказал изданию сам Ролан Валеев, в детстве он общался с братом, потом связь оборвалась. Около двух лет назад он написал Моргенштерну, что хочет возобновить общение, рэпер ответил, что не против, но дальше этого не пошло.

Шоу-бизнес,Комсомольская правда,
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