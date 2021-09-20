Саша Дони тайно прилетела к Тимоти в Москву

Новая избранница рэпера Тимати, украинская модель Саша Дони прилетела в Москву к своему возлюбленному на выходные. Как сообщает Starhit, в интернете так и не появилось ни одного совместного снимка пара, однако оба они посетили одну выставку произведений современного искусства, а девушка сфотографировалась возле автомобиля музыканта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно историям в Instagram, после отдыха в Греции Дони вернулась в Киев, однако уже на следующих выходных девушка вылетела в Москву. Большую часть времени она провела в районе Москва-Сити, гуляя по улицам, а ближе к вечеру отправилась на выставку.

Через некоторое время там появился и Тимати. Пара старалась не привлекать к себе внимание.

На следующий день Дони отправилась в магазины и приобрела пару дорогих кроссовок. Однако уже вечером молодые люди снова были вместе. Доказательством этого стал снимок Александры на фоне Mercedes-Benz G-Class, на котором уже долгое время ездит Тимати. Сам рэпер же в это время опубликовал в Instagram видео, на которых он рассекает на серфе, что, вероятно, сделано для прикрытия.

Когда именно Дони вернется в Киев – пока неизвестно, однако подписчики девушки предполагают, что она и вовсе может перебраться в Москву.