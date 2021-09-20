Солистка «Комбинации» Иванова рассказала о перенесенных пластических операциях

Солистка «Комбинации» Татьяна Иванова рассказала об участии в проекте «На 10 лет моложе», в ходе которого она перенесла несколько пластических операций для улучшения своей внешности. Как она отметила в интервью со StarHit, омолодиться ей помогала целая команда профессионалов.
«Меня полностью переделали: фейслифтинг по полной программе, подтянули грудь, поставили виниры, живот утянули. Мне сделали абдоминопластику – разрезали и сшили мышцы, убрали излишки кожи, все зашили – и получился ровный шов», – делится Татьяна.
При этом все вмешательства Татьяне пришлось перенести за один раз – певица провела на операционном столе пять часов. Солистка призналась, что делать все их сразу «безумие», однако для проекта «это было интересно». При этом изменения помогли ей чувствовать себя собой.
«Когда я смотрела в зеркало, то не узнавала в отражении себя. Это не могла быть я! Все было очень плохо. Даже если бы я не попала на этот проект, я бы сама сделала себе лицо, так как уже была готова к этому», – подчеркнула Иванова.
Солистка отметила, что спокойно относится к пластическим операциям. А вот критиков она не понимает – по мнению Татьяны, негативно к ее изменениям относятся только молодые девушки, у которых пока нет никаких проблем.
«Давай мы с тобой об этом через несколько лет побеседуем», – заявила Иванова.