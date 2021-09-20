В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Джиган обвинил бойца Емельяненко в алкоголизме

Елена Прошина
1 час назад

Репер Джиган рассказал, что не может получить гонорар за грядущий бой с бойцом ММА Александром Емельяненко из-за проблем с алкоголем у спортсмена. Как он заявил в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей, подписание контракта на поединок откладывается из-за запоя спортсмена.

Джиган обвинил бойца Емельяненко в алкоголизме
Фото: РамблерРамблер

Несколько месяцев назад Джигана пригласили выступить в поединке в рамках нового проекта – аналога шоу «Король ринга», в котором профессионалы встречаются в бою со знаменитостями.

«Я сначала отказался, а потом говорю: "50 миллионов". Они взяли паузу, перезвонили. "Окей, мы согласны, но соперник будет Емельяненко"», – рассказал исполнитель.

Однако в разговоре с Ляйсан музыкант отметил, что денег он пока не получил.

«Ждем, пока Саша перестанет бухать», – сказал исполнитель.

Репер подчеркнул, что не считает гонорар за поединок большим – по его мнению, в России можно без труда заработать такие деньги.

В свою очередь, менеджер Емельяненко Азамат Бостанов в разговоре с «Чемпионат.com» отметил, что стороны собирались заключить договор после поединка Емельяненко с блогером Артемом Тарасовым, который состоялся 18 сентября. По его словам, подписание контракта – «вопрос ближайшей недели».

Отметим, что сам Джиган все детство занимался боксом, тай-боксом и кикбоксингом, получив по последнему разряд мастера спорта Украины. Кроме того, в 2014 году на турнире в Молдавии репер стал абсолютным чемпионом по бодибилдингу по версии IFBB в категории «Men’s Physique».

Шоу-бизнес,Александр Емельяненко,Артем Тарасов,Чемпионат.com,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители