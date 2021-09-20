Джиган обвинил бойца Емельяненко в алкоголизме

Репер Джиган рассказал, что не может получить гонорар за грядущий бой с бойцом ММА Александром Емельяненко из-за проблем с алкоголем у спортсмена. Как он заявил в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей, подписание контракта на поединок откладывается из-за запоя спортсмена.

Фото: Рамблер Рамблер

Несколько месяцев назад Джигана пригласили выступить в поединке в рамках нового проекта – аналога шоу «Король ринга», в котором профессионалы встречаются в бою со знаменитостями.

«Я сначала отказался, а потом говорю: "50 миллионов". Они взяли паузу, перезвонили. "Окей, мы согласны, но соперник будет Емельяненко"», – рассказал исполнитель.

Однако в разговоре с Ляйсан музыкант отметил, что денег он пока не получил.

«Ждем, пока Саша перестанет бухать», – сказал исполнитель.

Репер подчеркнул, что не считает гонорар за поединок большим – по его мнению, в России можно без труда заработать такие деньги.

В свою очередь, менеджер Емельяненко Азамат Бостанов в разговоре с «Чемпионат.com» отметил, что стороны собирались заключить договор после поединка Емельяненко с блогером Артемом Тарасовым, который состоялся 18 сентября. По его словам, подписание контракта – «вопрос ближайшей недели».