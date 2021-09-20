Бузова оскандалилась исполнением песни «Я сошла с ума»

Певицы Ольга Бузова и Елена Катина вместе спели хит группы t.A.T.u «Я сошла с ума». Знаменитости выступили дуэтом в одном из московских ресторанов во время празднования запуска проекта «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ, но, как пишет Starhit, не смогли попасть в ноты. Видеозапись перформанса опубликовала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Фото: ТАСС ТАСС

В минувшее воскресенье на телеканале вышел первый выпуск шоу, в котором знаменитости провели несколько недель в экстремальных условиях. Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. В честь этого принявшие участие в проекте звезды собрались в одном из московских ресторанов.

Среди приглашенных оказалась и Елена Катина, бывшая участница группы t.A.T.u. К вечеру певица решила исполнить хит группы «Я сошла сума», к ней присоединилась и Бузова.

Девушки весело исполнили композицию, однако не смогли попасть в ноты, что не понравилось фанатам. Однако в их защиту выступила Ксения Собчак, которая отметила, что хотела бы увидеть подобный состав группы.

«Новый состав группы t.A.T.u. с Ольгой Бузовой. Где-то сейчас грустно закурил Иван Шаповалов», — написала Собчак.