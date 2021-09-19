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Алану Мамаеву застали за поцелуями с бывшим мужем

Ирина Лебедева
14 минут назад

Алана Мамаева, которая не так давно развелась с футболистом Павлом Мамаевым, стала появляться на публике с мужчиной. Впрочем, новым поклонником его назвать трудно – это борец Александр Липовой, за которым Алана была замужем до Павла.

Алану Мамаеву застали за поцелуями с бывшим мужем
Фото: InstagramInstagram

Брак Аланы и Александра продлился недолго, с 2011 по 2013 год, но они успели стать родителями мальчика. Вскоре после рождения ребенка Алана ушла от Липового, заявив, что устала от его многочисленных похождений налево.

Вскорости в жизни девушки появился Павел Мамаев. Он вышла за футболиста замуж и родила дочь. Но, как видим, распался и это брак – по аналогичным причинам.

Липовой тем временем также успел создать семью с моделью Саше Кабаевой, родить сына и развестись.

Сейчас экс-супруги свободные люди и, очевидно, между ними вновь вспыхнула симпатия. Их неоднократно видели вместе, в микроблоге Алана выкладывала видеоролик – Липовой учит боксировать их сына и других детей.

Как пишет passion.ru со ссылкой на ТГ-канал «Курятник», недавно пару застали за поцелуями во время одного из туриниров по кулачным боям.

Ранее Алана Мамаева уличила мужа в измене во время сборов клуба в Испании. После получения информации об измене Павла Алана написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного и перестала выходить на связь.

Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили женщину без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали ее в НИИ имени Склифосовского. Позднее Алана Мамаева сообщила, что разводится с мужем.

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