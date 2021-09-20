Стала известна судьба имущества Мамаева и его бывшей жены после развода

Адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Лилия Петрик рассказала, как ее клиент и его бывшая жена Алана собираются делить имущество. О судьбе нажитого стало известно радиостанции «Говорит Москва».

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Петрак заявила, что Алане предложено подписать мировое соглашение, согласно которому она получит квартиру, два автомобиля и 12 миллионов рублей. Отмечается, что небольшая часть денежных средств, которые были нажиты до февраля 2021 года, останутся у футболиста. Если мировое соглашение не будет подписано, то супруги будут поровну делить имущество.

10 августа Мамаева обвинила игрока в попытках отнять у нее дочь. По ее словам, 32-летний хавбек подал иск в суд Ростова-на-Дону, хотя у пары нет совместного имущества в данном регионе.

Пара развелась в апреле. Брак был расторгнут по решению суда в Ростове-на-Дону. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов.