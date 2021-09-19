Бывшего адвоката экс-жены Джигарханяна жестоко избили в Подмосковье

На Элину Мазур, известного адвоката, было совершено покушение. На 55-летнюю женщину напали вчера около трех часов ночи. Мазур обратилась к медикам, - сообщает 5 Канал

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Врачи зафиксировали травмы – множественные ушибы и кровоподтеки, также пострадавшая лишилась передних зубов. Госпитализация, к счастью,не потребовалась, и восстанавливаться Мазур будет дома.

Элина Мазур представляла интересы Виталины Цымбалюк-Романовской в 2017 году. Но после скандала та отказалась от ее услуг.

СМИ ранее писали, что противостояние адвоката с бывшей супругой Армена Джигарханяна, началось еще тогда, когда против Романовской были выдвинуты обвинения в нарушении тайны частной жизни.