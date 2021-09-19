Обнаружен предполагаемый отец дочери Королевой

Признание Наташи Королевой о существовании у нее внебрачной дочери произвело эффект взорвавшейся бомбы. Публика вовсю обсуждает эту необыкновенную историю и пытается разобраться – мама есть, а кто же папа девочки?

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Сейчас малышка живет в Сан-Франциско вместе с отцом и его партнером. Наташа Королева рассказала, что таком сложным путем ради рождения ребенка мужчине пришлось пойти из-за нетрадиционной ориентации, - сообщает «Комсомольская правда».

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В свое время Королева подписала отказ от права предъявлять какие-либо претензии как мать девочки. Предполагалось, что ребенку скажут правду о его рождении только годам к 16.

СМИ, блогеры, обычные интернет-пользователи бросились искать подходящую кандидатуру на место таинственного отца. Певица выдала некоторые сведения – он богат (подарил ей биткоины на сумму 175 млн рублей после рождения дочери), родом из Киева, но живет и трудится в США, сфера его деятельности – IT.

В итоге большинство сошлось во мнении, что это - IT-миллиардер Леонид Радвинский – владелец портала OnlyFans. Ему еще нет и сорока лет, он выходец из Украины, прекрасно устроился в США, заработав деньги на контенте 18+.

В 218 году он приобрел сервис OnlyFans, позволяющий пользователям за деньги делиться видеороликами и фото эротического содержания. Очень вовремя для владельца грянула пандемия: люди оказались запертыми в своих квартирах и домах из-за ковидных ограничений и сервис стал приносить колоссальную прибыль.

Правда, акулам интернета не удалось найти информации о сексуальных пристрастиях Леонида. Известно лишь, что он в разводе. Не совпадает и время появления предполагаемого родителя в США. Из рассказа певицы можно сделать вывод, что он приехал покорять Америк уже вполне в сознательном возрасте. Про Радвинского же пишут, что он прибыл за океан с родителями еще ребенком.

В прошлом году артистка и ее муж оказались в центре скандала. В СМИ появилась информация, что из дома Королевой и ее мужа стриптизера Сергея Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Сообщалось, что Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к супругу.