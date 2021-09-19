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Педагог по вокалу: «Не могу назвать пение Бузовой пением»

Ирина Лебедева
1 час назад

О том, что Ольга Бузова порой не попадает в ноты при исполнении своих хитов, знают практически все. Для кого-то это – мелочь, но профессиональный педагог по вокалу столичной Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова считает подобное недопустимым, - рассказывает Экспресс Газета.

Педагог по вокалу: «Не могу назвать пение Бузовой пением»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она считает, что певица не знает даже элементарных вещей, которым учат на первых занятиях по вокалу. И Ольгу нужно срочно отлучать от эфиров – уверена педагог. Об этом Таравкова рассказала в эфире телеканала НТВ.

«Я не могу назвать пение Бузовой пением, это работа звукорежиссеров студии. Человек не попадает в элементарные ноты, интонации нет даже».

При этом Ольга Бузова – признанная звезда, у нее миллионы поклонников широчайшая известность и более 23 миллионов подписчиков в инстаграме. Слушать ее песни приходит множество людей, она собирает полные концертные залы.

Это удивительное явление охарактеризовал музыкант Родион Газманов. Он считает, что к успеху в нынешних реалиях приводит не вокальная одаренности и не музыкальные способности, а талант создания и презентации личного бренда. Бузова – это бренд, тут нет никаких сомнений.

Еще один подобный пример:Юлия Таравкова считает, что блогер Валя Karna.val, к примеру, поет «как расстроенное пианино».

Но, безусловно, далеко не все представители российского шоу-бизнеса бесталанны.

«Manizha мне очень нравится, Zivert запоминается из многих — яркий тембр, низкий голос, обертона очень красивые. Полина Гагарина — все вместе сошлось», — отметила Таравкова.

Певица Ольга Бузова встретилась с победителями конкурса «Евровидение-2021» итальянской рок-группой Måneskin.

На встрече певица спросила, любят ли они Бузову. Солисты Måneskin ответили утвердительно. Как сообщает канал, затем Бузова рассказала, что является девушкой 1 в России.

Шоу-бизнес,Владимир Коробка,Родион Газманов,Полина Гагарина,Ольга Бузова,НТВ,
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