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СМИ: яйцеклетка Королевой стоит 175 миллионов рублей

Ирина Лебедева
1 час назад

Наташа Королева не просто помогла своему другу нетрадиционной ориентации обрести долгожданного ребенка, поделившись своим биологическим материалом. И не просто поучаствовала в появлении на свет нового человечка.

СМИ: яйцеклетка Королевой стоит 175 миллионов рублей
Фото: InstagramInstagram

Певица получила щедрое вознаграждение от счастливого отца. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

За рождение девочки, которая сейчас живет в Соединенных Штатах с отцом, певице подарили 50 биткоинов или, по нынешнему курсу, 175 миллионов рублей.

«Отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. Он киевлянин, переехал в США», - рассказала Королева Лере Кудрявцевой в эфире передачи «Секрет на миллион».

Как призналась Наташа, рассказать о столь личном было ей нелегко. Конечно, стресс сказался на здоровье – у нее резко поднялось давление и пришлось вызывать докторов для подстраховки.

«Это было очень сложное для меня интервью, за кадром осталась скорая, которая дежурила, так как давление прыгало до 180», - написала певица в микроблоге.

Звезда очень волновалась, была не уверена в том, правильно ли она поступает.

« взяла на себя ответственность рассказать о тайне, которую смогла хранить несколько лет! Так как четко понимала, с каждым годом будет все труднее это скрывать! Я всем вам желаю мира, добра, любви! И помните: не судите, да не будете судимы!!!»

Последний год был для семьи Наташи Королевой и Сергея Глушко щедр на не самые приятные события. Помимо того, что их обокрали, певица лишилась драгоценностей и крупной суммы денег, едва не рухнул их брак, ранее считавшийся счастливым и крепким.

Недавно пара была в гостях у Леры Кудрявцевой в ее программе «Секрет на миллион». Телеведущая задавала супругам множество вопросов, на которые те честно отвечали. Королева рассказала о второй беременности, о проблемах в семейной жизни.

Но когда речь зашла о ситуации с изменой Тарзана, Королева не смогла сдержать слез. Наташа расплакалась прямо в студии
Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Лера Кудрявцева,
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