Телеведущая рассказала, как Макеева и Мальков просили денег

Оксана Мерц, российская телеведущая и актриса, напомнила Роману Малькову о том, как они с женой совсем недавно пытались продать журналистам кадры со своей свадьбы. Просили молодожены за эксклюзив два миллиона рублей, - информирует Экспресс Газета.

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«Роман, еще совсем недавно, у меня есть информация, вы просили у моих коллег, у СМИ, два миллиона рублей. Вы клянчили, умоляли, просили эту сумму за эксклюзивные кадры своей свадьбы для того, чтобы окупить расходы по своей свадьбе – два миллиона рублей», - рассказала телеведущая.

Мерц вспомнила об этом после скандальных высказываний Романа по поводу выплат алиментов собственным детям. Мужчина опубликовал в социальной сети довольно злорадный пост о том, что его бывшей семье не удалось получить желаемое. Светлана хотела стребовать с него через суд, поскольку по доброй воле Роман детям не помогал, 250 тысяч рублей. Но пока удалось получить из долга, накопившегося с марта этого года, только 34 тысячи.

«И на заметку всем воюющим женщинам — договариваться с бывшими куда проще, чем шантажировать. Хотела 250 тысяч, получила 34 тысячи 750 рублей. Вот такая победа!» - сообщил Мальков.

Актриса Анастасия Макеева очень захотела себе в мужья Романа Малькова, который был наемным строителем на ремонтных работах в ее загородном доме. Роман устоять не смог и домой к жене и четверым детям больше не вернулся.