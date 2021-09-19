Тарзан прокомментировал новость о внебрачной дочери Королевой

Шоумен Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, заявил, что поражен новостью о рождении у супруги внебрачной дочери. Об этом он сказал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Он признался, что относится к данной информации с радостью.

Фото: Global Look Press Global Look Press

"Но ты же не была беременна", — сказал Глушко. Во время телепередачи он прокричал: "Это прекрасная новость, побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше", — сказал артист. Он также заявил, что рад за исполнительницу, и назвал ее "молодцом".

Ранее Королева рассказала, что у нее есть дочь, которую родила суррогатная мать. Сообщалось, что Глушко не знал о том, что у его жены имеется еще один ребенок. По словам Королевой, речь идет о дочери от другого мужчины.

Как заявила исполнительница, он является ее очень хорошим другом из Киева, который переехал в США и достиг успехов в IT-индустрии.