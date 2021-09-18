«Боже, обалдеть! Это нереально!» Родные в шоке от признания Королевой

Семейная пара Королева-Глушко решила, видимо, не упускать из рук первенство по сенсационным новостям. Еще не ушли в прошлое скандалы с изменой Тарзана и не закрыто уголовное дело о краже денег и драгоценностей у Наташи, как снова шокирующее известие.

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На этот раз солировала сама певица, сообщив, что стала мамой пару лет назад, - пишет Экспресс Газета. Конечно, мамой в несколько медицинском смысле – она поделилась своими яйцеклетками, а суррогатная мама выносила ребенка для хорошего друга Наташи. Но тем не менее, если при какой-то ситуации дело дойдет до анализа ДНК, то этот ребенок будет признан ее дочерью.

Эту историю певица держала в тайне даже от своих близких. Муж и мама Наташи, вместе с ней пришедшие на шоу «Секрет на миллион», где звезда и объявила о наличии внебрачной дочери, не знали, что делать и что сказать.

Тарзан сначала порывался куда-то бежать и ломать мебель, правда, супруга его быстро успокоила. Маме же, Людмиле Порывай, потребовалось успокоительное.

«На тебя она похожа, конечно. Но нужно было все-таки маму познакомить со своими планами. Странновато. Странновато очень. Я так понимаю, что Сережа не справился с этим вопросом? Боже, обалдеть! Показывайте ее скорее! Это точно не робот? Это просто нереально. Похожи с Наташей, но это точно живая?» - лепетала пожилая женщина.

Ранее сообщалось, что между Тарзаном и его женой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позже певица обвинила якобы любовницу мужа в том, что та украла из их дома около трех тысяч евро, а также драгоценности на пять миллионов рублей.