Харламов согласен отдать Асмус  «половину жира»

Уже много месяцев прошло с того момента, как Гарик Харламов и Кристина Асмус перестали быть мужем и женой. А Comedy Club до сих пор снимает сливки с этой темы. Об этом рассказывает СтарХит.

Фото: Instagram Instagram

Накануне над разведенным Гариком от души постебался Павел Воля. Дело в том, что Харламов основательно похудел – ему удалось расстаться с 17 килограммами. По этому поводу многие шутили, указывая, что развод на юмориста повлиял положительно.

«Главная новость случилась у нас — Гарик Харламов похудел. Марьинский дрыщ, московская палка, столичный безуглевод. А теперь просто Гарик Бульдог, нет, Гарик Чихуахуа Харламов», - веселился Павел Воля.

Потом настала кульминация момента. На сцену вынесли два больших черных мешка.

«Это весь жир, который сбросил Харламов. По закону Российской Федерации, который мы чтим, его половина отправляется Кристине Асмус», - заявил Воля.

«Тут я согласен», — ответил Гарик.