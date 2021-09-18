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Семейный союз Гогена Солнцева рухнул из-за Волочковой

Ирина Лебедева
1 час назад

Екатерина Терешкович бросила своего мужа Гогена Солнцева, невзирая на то, что он моложе ее на 26 лет. Ранее эпатажный артист неоднократно публично заявлял, что был бы рад, если бы его престарелая супруга куда-нибудь делась. И вот это почти случилось. Екатерина объявила о разводе.

Семейный союз Гогена Солнцева рухнул из-за Волочковой
Фото: InstagramInstagram

Солнцев же почему-то не радуется. Шоумен публикует жалобные посты в инстаграме, надеясь на сочувствие поклонников.

«Никак я не мог ожидать от этого клоуна пеннивайса то, что она совершила. Я в таком шоке, что у меня попросту, началась глубокая депрессия и апатия.... Не хочу никого видеть, никого слышать, лежу и плачу второй день.... Предают даже самые близкие. Но их предательства бьют как - то прямо в самое сердце...», - пишет Гоген.

Но публика не верит ы искренность чувств Солнцева и лишь сожалеет, что теперь заводная парочка перестанет веселить народ своими выходками.

«Я скучала. Актеры, у которых нет Оскара», «Что, пенсию за сентябрь уже не отдала?», «Хорошая, однако, реклама вашего нового сериала», - безжалостно рассуждают комментаторы.

Что же стало последней каплей, разрушившей супружеский союз? Как выяснилось, Екатерина не потерпела сравнения с Анастасией Волочковой. Женщина раскритиковала поведение скандальной балерины, а Солнцев заступился за танцовщицу, сообщив, что Терешкович позволяет себе гораздо более гадкие выходки. Итог – разбитый мобильник и минус одна ячейка общества.

Злопыхатели, перемывая косточки Солнцева в Сети, намекают на то, что у Гогена может наблюдаться психическое расстройство – геронтофилия, при котором человека в качестве партнера интересуют лишь люди пожилого возраста.

Шоумен решил ответить своим недоброжелателям. Он заявил, что никакого полового расстройства у него нет. В подругах у него дамы различных возрастов, в том числе и те, которым по 18-25 лет. А возраст человека, по его словам, зависит от состояния души, а не от цифр в паспорте.

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,
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