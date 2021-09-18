Семья Баталова требует от Дрожжиной возврата 14 млн рублей

Семья Баталова решила на официальном уровне отмежеваться от деятельности Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Гитана Леонтенко и Мария Баталова подали в суд на Дрожжину. Они требуют, чтобы актриса вернула им 14 миллионов рублей неосновательного обогащения, - информирует 5 Канал.
Также ими подано еще несколько исков к мужу Дрожжиной Михаилу Цивину, столичному адвокату Нареку Костаняну и нотариусу Дмитрию Бублия — с требованием о необходимости исключить имя покойного Баталова из названия благотворительного фонда.
Предыстория такова: фонд «„Благор“ имени Алексея Баталова» был учрежден дочерью и вдовой актера, Дрожжиной, Цивиным и адвокатом Нареком Костаняном. После того, как было вскрыто мошенничество с наследством артиста, родственники Баталова не хотят иметь ничего общего с фигурантами уголовного дела.
Леонтенко с дочерью просят признать недействительным протоколом общего собрания учредителей фонда, а также согласие Леонтенко на использование имени и фамилии Баталова в наименовании фонда.
Продюсер Марк Рудинштейн уверен, что Михаил Цивин давно был связан с преступным миром, и супругу свою, Наталью Дрожжину, ввел в криминальное общество. Рудинштейн считает, что так долго проворачивать мошеннические схемы Цивин и Дрожжина могли лишь под прикрытием серьезных криминальных авторитетов, у которых, в свою очередь, есть поддержка во властных структурах.