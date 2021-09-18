Семья Баталова требует от Дрожжиной возврата 14 млн рублей

Семья Баталова решила на официальном уровне отмежеваться от деятельности Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина. Гитана Леонтенко и Мария Баталова подали в суд на Дрожжину. Они требуют, чтобы актриса вернула им 14 миллионов рублей неосновательного обогащения, - информирует 5 Канал.

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Также ими подано еще несколько исков к мужу Дрожжиной Михаилу Цивину, столичному адвокату Нареку Костаняну и нотариусу Дмитрию Бублия — с требованием о необходимости исключить имя покойного Баталова из названия благотворительного фонда.

Предыстория такова: фонд «„Благор“ имени Алексея Баталова» был учрежден дочерью и вдовой актера, Дрожжиной, Цивиным и адвокатом Нареком Костаняном. После того, как было вскрыто мошенничество с наследством артиста, родственники Баталова не хотят иметь ничего общего с фигурантами уголовного дела.

Леонтенко с дочерью просят признать недействительным протоколом общего собрания учредителей фонда, а также согласие Леонтенко на использование имени и фамилии Баталова в наименовании фонда.