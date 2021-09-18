Свидетели заявили, что Пореченков ни с кем не дрался

Информацию о том, что актер Михаил Пореченков устроил драку в аэропорту, назвали фейковой. Директор актера Максим Королев сказал, что «первый раз слышит об этом».
Директор Культурно-делового центра ЯНАО по концертной и гастрольной деятельности КДЦ Мария Славина летела вместе с артистами и также говорит, что никто кулаками не размахивал, информирует 5 Канал.
«Ничего подобного не было. Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было», - уверена она.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на портал URA.RU сообщили о стычке Михаила Пореченкова с пассажиром автобуса, который вез людей к трапу самолета.
«Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку» , - утверждало агентство, получившее эти данные от своих инсайдеров.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Пореченков вспомнил 90-е. Он заявил, что тогда страна находилась «в ужасе и катастрофе» и в таком состоянии досталась нынешнему руководству. Актер отметил, что за последние годы в стране заработали предприятия и развился военно-промышленный комплекс. По мнению Пореченкова, все это стало возможным благодаря усилиям президента Владимира Путина.