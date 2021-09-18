Свидетели заявили, что Пореченков ни с кем не дрался

Информацию о том, что актер Михаил Пореченков устроил драку в аэропорту, назвали фейковой. Директор актера Максим Королев сказал, что «первый раз слышит об этом».

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Директор Культурно-делового центра ЯНАО по концертной и гастрольной деятельности КДЦ Мария Славина летела вместе с артистами и также говорит, что никто кулаками не размахивал, информирует 5 Канал.

«Ничего подобного не было. Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было», - уверена она.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на портал URA.RU сообщили о стычке Михаила Пореченкова с пассажиром автобуса, который вез людей к трапу самолета.

«Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку» , - утверждало агентство, получившее эти данные от своих инсайдеров.