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Больной Фадеев попросил помощи у подписчиков

Ирина Лебедева
46 минут назад

Максим Фадеев выложил в инстаграм фотографию, на которой выглядит не лучшим образом. Впрочем, в подписи к снимку 53-летний музыкант признался, что сильно простудился, заболел и лежит в постели. Фадеев обратился к подписчикам с просьбой о помощи – посоветовать, какие кинофильмы стоит посмотреть, пока ему прописан постельный режим.

Больной Фадеев попросил помощи у подписчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всем привет! Посоветуйте классный сериал? Лежу болею, буду смотреть сериалы! Не ковид! Просто простыл! Спасибо за советы! Я вам очень благодарен!»

Фолловеры обратили внимание на то, что не так давно похудевший продюсер сильно сдал и выглядит совсем больным. Максиму надавали советов по лечению простуды в домашних условиях, наказав при этом не расслабляться, поскольку ковид коварен и хорошо маскируется.

«Побольше чаю с лимоном, медом и имбирем», «Теплое питье и витамины, и тесты сдайте на всякий случай», «Надо смотреть комедии, а не сериалы. Комедийный, легкий фильм лечит даже онкологию».

А названиями фильмов, рекомендуемых к просмотру, Фадеева просто засыпали. Ему предложили и кинофильмы, и сериалы, как зарубежные, так и отечественные, архивные и современные. Как оказалось, публика вполне подкована и ничего не упускает.

«Как избежать наказание за убийство», «Blacklist», «Острые козырьки», «Медиатор», «Ликвидация», «Бумажный дом!», «Русский сериал — «Пробуждение» 2021 года», «Вампиры средней полосы», «Желтый глаз тигра», «Нам понравилась «Клиника счастья» с Дашей Мороз».

Известный российский продюсер Максим Фадеев решил заняться музыкальным обучением. Он объявил об открытии музыкального учебного заведения. Он считает, что классическое музыкальное образование должны давать только русскоязычные преподаватели.

Свое желание создать музыкальную школу он, в частности, объяснил тем, что в России в этой области существует «пробоина величиной с дом». Он также предложил подписчикам делиться с ним идеями и пожеланиями на эту тему.
Шоу-бизнес,Максим Фадеев,
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