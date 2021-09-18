Больной Фадеев попросил помощи у подписчиков

Максим Фадеев выложил в инстаграм фотографию, на которой выглядит не лучшим образом. Впрочем, в подписи к снимку 53-летний музыкант признался, что сильно простудился, заболел и лежит в постели. Фадеев обратился к подписчикам с просьбой о помощи – посоветовать, какие кинофильмы стоит посмотреть, пока ему прописан постельный режим.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Всем привет! Посоветуйте классный сериал? Лежу болею, буду смотреть сериалы! Не ковид! Просто простыл! Спасибо за советы! Я вам очень благодарен!»

Фолловеры обратили внимание на то, что не так давно похудевший продюсер сильно сдал и выглядит совсем больным. Максиму надавали советов по лечению простуды в домашних условиях, наказав при этом не расслабляться, поскольку ковид коварен и хорошо маскируется.

«Побольше чаю с лимоном, медом и имбирем», «Теплое питье и витамины, и тесты сдайте на всякий случай», «Надо смотреть комедии, а не сериалы. Комедийный, легкий фильм лечит даже онкологию».

А названиями фильмов, рекомендуемых к просмотру, Фадеева просто засыпали. Ему предложили и кинофильмы, и сериалы, как зарубежные, так и отечественные, архивные и современные. Как оказалось, публика вполне подкована и ничего не упускает.

«Как избежать наказание за убийство», «Blacklist», «Острые козырьки», «Медиатор», «Ликвидация», «Бумажный дом!», «Русский сериал — «Пробуждение» 2021 года», «Вампиры средней полосы», «Желтый глаз тигра», «Нам понравилась «Клиника счастья» с Дашей Мороз».

Известный российский продюсер Максим Фадеев решил заняться музыкальным обучением. Он объявил об открытии музыкального учебного заведения. Он считает, что классическое музыкальное образование должны давать только русскоязычные преподаватели.