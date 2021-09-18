Старший сын Мальковых пожаловался на травлю из-за переезда к мачехе

Роман Мальков, многодетный строитель, ради брака с актрисой Анастасией Макеевой бросил супругу с четырьмя детьми. Сама Макеева ни в одном из предыдущих браков наследников не родила, возможно, поэтому и состоялся переезд к ним старшего сына Романа, Андрея.

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Подросток публично занял сторону отца, при этом негативно отзывается о матери. Анастасия мальчика хвалит и балует, причем настолько, что многие фолловеры называют ее поведение «подкупом» ребенка и уверены, что именно она настроила парня против родной матери.

Анастасия сейчас решила отойти от публичного скандала по поводу ее семейных отношений, ссылаясь на пошатнувшееся из-за переживаний здоровье. Но волны публичного негатива по-прежнему высоки, поскольку даже история с ее болезнью со стороны выглядит неоднозначно. Якобы пластом лежащую под капельницами актрису видят то на сцене, то на публичных мероприятиях.

Да и заявления пары о том, что деньги на содержание детей Роман переводит своей бывшей жене регулярно, не прошли проверки. Адвокатам Светланы удалось недавно добиться только первой выплаты – долг накопился с марта 2021 года.

На фоне всех этих событий нелегко приходится 16-летнему Андрею Малькову. Правда, юноша винит во всех неприятностях родную мать и ее окружение, - пишет «Собеседник».

«Ощущаю травлю со стороны армии маминых бабок, которые ее поддерживают. Но мне все равно», - заявил Мальков-младший.