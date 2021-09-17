Сын Елены Яковлевой удивил сменой имиджа

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных снова сменил имидж: к многочисленным татуировкам на лице и теле он добавил интеллигентные очки, бородку и романтически удлиненные волосы. Об это пишет «Комсомольская правда».
Издание напомнило, что Денис Шальных в свое время покрыл лицо и тело татуировками, а также носил прическу в виде ирокеза.
Сейчас у сына известной актрисы новый имидж. У Дениса удлиненные волосы и аккуратная бородка, скрывающая часть татуировок на лице. Дополняют образ очки в строгой оправе.
Издание полагает, что Шальных изменился благодаря новой девушке Светлане, с которой они живут вместе.
Денису Шальных 28 лет. Он сын актеров Елены Яковлевой и Валерия Шальных. В свое время молодой человек покрыл тело и лицо большим количеством татуировок. Затем попытался от низ избавиться, но процедура лазерного удаления оказалась болезненной. Молодой человек вывел татуировку на лице в виде гроба и после этого решил оставить все, как есть.