Сын Елены Яковлевой удивил сменой имиджа

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных снова сменил имидж: к многочисленным татуировкам на лице и теле он добавил интеллигентные очки, бородку и романтически удлиненные волосы. Об это пишет «Комсомольская правда».

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Издание напомнило, что Денис Шальных в свое время покрыл лицо и тело татуировками, а также носил прическу в виде ирокеза.

Сейчас у сына известной актрисы новый имидж. У Дениса удлиненные волосы и аккуратная бородка, скрывающая часть татуировок на лице. Дополняют образ очки в строгой оправе.

Издание полагает, что Шальных изменился благодаря новой девушке Светлане, с которой они живут вместе.