Рудковская объяснила, зачем морит себя голодом

Продюсер Яна Рудковская морит себя голодом, чтобы до 50 лет «быть куклой Барби». Об этом она рассказала «Собеседнику».

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По словам Рудковской, ей приходится почти ничего не есть, потому что «после сорока лет очень сложно держать фигуру».

«Я фактически ничего не ем. Листья салата могу себе позволить, курочку. И то маленький кусочек. Конечно, в таком режиме очень тяжело жить, а что делать? Другого выхода у меня нет. Я сейчас ем очень мало реально», - поделилась продюсер.

По словам 46-летней Рудковской, ей часто делают комплименты и сравнивают с куклой Барби.

«Мне так приятно слышать в свой адрес такие комплименты. Мне хочется до полтосика куклой Барби побыть», - призналась она.

По мнению Рудковской, после 50 лет она уже сможет расслабиться и перестать изнурять себя диетами.

Продюсер добавила, что ее муж, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, уже смирился с ее рационом. При этом сам он питается хорошо.