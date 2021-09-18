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Рудковская объяснила, зачем морит себя голодом

Вероника Полынина
21 минуту назад

Продюсер Яна Рудковская морит себя голодом, чтобы до 50 лет «быть куклой Барби». Об этом она рассказала «Собеседнику».

Рудковская объяснила, зачем морит себя голодом
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По словам Рудковской, ей приходится почти ничего не есть, потому что «после сорока лет очень сложно держать фигуру».

«Я фактически ничего не ем. Листья салата могу себе позволить, курочку. И то маленький кусочек. Конечно, в таком режиме очень тяжело жить, а что делать? Другого выхода у меня нет. Я сейчас ем очень мало реально», - поделилась продюсер.

По словам 46-летней Рудковской, ей часто делают комплименты и сравнивают с куклой Барби.

«Мне так приятно слышать в свой адрес такие комплименты. Мне хочется до полтосика куклой Барби побыть», - призналась она.

По мнению Рудковской, после 50 лет она уже сможет расслабиться и перестать изнурять себя диетами.

Продюсер добавила, что ее муж, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, уже смирился с ее рационом. При этом сам он питается хорошо.

Яна Рудковская часто публикует в соцсетях снимки в купальниках, которые подчеркивают ее стройную и подтянутую фигуру. При этом подписчики обвиняют продюсера в использовании фотошопа.

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