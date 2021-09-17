У Азизы после свадьбы обнаружился миллионный долг

У певицы Азизы после свадьбы с «итальянцем» из Липецка Алессандро Лортэ обнаружился миллионный долг по кредиту, пишет «Комсомольская правда».

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Певица попала в черный список Федеральной службы судебных приставов – на сайте ФССП за ней числится долг в размере 1 млн 38 тысяч рублей.

Два года назад Азиза проиграла суд кредиторам, а недавно приставы завели на артистку исполнительное производство.

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что с таким долгом певица не сможет выехать из России в Италию, где собирается обвенчаться с молодым мужем. По его словам, Азизу развернут на границе, поскольку ее задолженность превышает 30 тысяч рублей.

По словам Алешкина, материальное положение ее супруга также оставляют желать лучшего – никакого ресторана в Италии у него нет, зато есть масса финансовых обязательств.

«Например, несколько лет назад он пытался начать музыкальную карьеру. Записал песни, выпустил клип, но популярности не добился, денег не заработал. Я хотел бы предупредить обоих супругов: в случае отсутствия брачного контракта им придётся платить по долгам друг друга, как по своим собственным», - сказал Алешкин.