У Азизы после свадьбы обнаружился миллионный долг

У певицы Азизы после свадьбы с «итальянцем» из Липецка Алессандро Лортэ обнаружился миллионный долг по кредиту, пишет «Комсомольская правда».
Певица попала в черный список Федеральной службы судебных приставов – на сайте ФССП за ней числится долг в размере 1 млн 38 тысяч рублей.
Два года назад Азиза проиграла суд кредиторам, а недавно приставы завели на артистку исполнительное производство.
Адвокат Андрей Алешкин заявил, что с таким долгом певица не сможет выехать из России в Италию, где собирается обвенчаться с молодым мужем. По его словам, Азизу развернут на границе, поскольку ее задолженность превышает 30 тысяч рублей.
По словам Алешкина, материальное положение ее супруга также оставляют желать лучшего – никакого ресторана в Италии у него нет, зато есть масса финансовых обязательств.
«Например, несколько лет назад он пытался начать музыкальную карьеру. Записал песни, выпустил клип, но популярности не добился, денег не заработал. Я хотел бы предупредить обоих супругов: в случае отсутствия брачного контракта им придётся платить по долгам друг друга, как по своим собственным», - сказал Алешкин.
Свадьба 57-летней Азизы и 37-летнего Лортэ состоялась в августе. Вскоре после свадьбы выяснилось, что настоящее имя «итальянского» мужа Азизы – Александр Соколов, он родом из Липецка.