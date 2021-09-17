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Директор Башмета прокомментировал драку Пореченкова в аэропорту

Вероника Полынина
1 час назад

Директор дирижера Юрия Башмета Дмитрий Гринченко назвал фейком информацию о драке с участием актера Михаила Пореченкова, которая якобы произошла в аэропорту Салехарда во время их совместных гастролей.

Директор Башмета прокомментировал драку Пореченкова в аэропорту
Фото: ТАССТАСС

«У нас ощущение, что это полный фейк, прошли три концерта с Мишей, все было замечательно и ничего подобного никто не видел, особенно в аэропорту Салехарда», - сказал Гринченко изданию News.ru.

Ранее портал «Ура.ру» со ссылкой на источники сообщил, что в аэропорту Салехарда Пореченков подрался с одним из пассажиров. О причинах инцидента не сообщается. По словам источников, попутчики разняли дерущихся, и все обошлось без каких-либо последствий и вызова полиции. Дальнейший полет прошел без происшествий.

Директор Пореченкова Максим Королев также заявил, что «понятия не имеет», о чем идет речь.

Пореченков стал участником драки в аэропорту

52-летний Михаил Пореченков – актер театра и кино, народный артист России. Снимался в фильмах и сериалах «Агент национальной безопасности», «Ликвидация», «День Д», «Поддубный» и др.

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