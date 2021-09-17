Директор Башмета опроверг информацию о драке Пореченкова

Директор дирижёра Юрия Башмета Дмитрий Гринченко опроверг информацию о драке в аэропорту Салехарда, в которой якобы участвовал артист Михаил Пореченков.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Андрей Никеричев/АГН «Москва»

У нас ощущение, что это полный фейк, прошли три концерта с Мишей, всё было замечательно и ничего подобного никто не видел, особенно в аэропорту Салехарда, — заявил директор Башмета Дмитрий Гринченко в разговоре с NEWS.ru.

Ранее информацию о конфликте с пассажиром опубликовало издание URA.RU cо ссылкой на источник. Журналисты утверждали, что инцидент произошёл в ходе гастрольного тура на Ямале. Якобы в аэропорту Салехарда 52-летний Пореченков выступил в словесную перепалку с пассажиром, которая переросла в драку. Вместе с ним в воздушной гавани находился дирижёр Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».