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«Полный фейк»: директор Башмета опроверг информацию о драке Пореченкова

News.ru
1 час назад

Директор дирижёра Юрия Башмета Дмитрий Гринченко опроверг информацию о драке в аэропорту Салехарда, в которой якобы участвовал артист Михаил Пореченков.

Директор Башмета опроверг информацию о драке Пореченкова
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»Андрей Никеричев/АГН «Москва»

У нас ощущение, что это полный фейк, прошли три концерта с Мишей, всё было замечательно и ничего подобного никто не видел, особенно в аэропорту Салехарда, — заявил директор Башмета Дмитрий Гринченко в разговоре с NEWS.ru.

Ранее информацию о конфликте с пассажиром опубликовало издание URA.RU cо ссылкой на источник. Журналисты утверждали, что инцидент произошёл в ходе гастрольного тура на Ямале. Якобы в аэропорту Салехарда 52-летний Пореченков выступил в словесную перепалку с пассажиром, которая переросла в драку. Вместе с ним в воздушной гавани находился дирижёр Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».

27 августа в Москве избили актёра Дмитрий Ломакина, который сыграл цесаревича в сериале «Шерлок в России». Инцидент произошёл возле метро «Смоленская» после столкновения с двумя мужчинами.

Шоу-бизнес,Дмитрий Гринченко,Михаил Пореченков,Юрий Башмет,Салехард,
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