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Раскрыты результаты повторной проверки смерти Ирины Цывиной

Вероника Полынина
35 минут назад

Следственный комитет России (СКР) после повторной проверки отказался возбудить уголовное дело по факту смерти вдовы Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на дочь актрисы Зиновию Пусеп.

Раскрыты результаты повторной проверки смерти Ирины Цывиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В апреле 2021 года Пусеп обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой установить истинные причины смерти матери. По ее словам, Цывина умерла при странных обстоятельствах, возможно, она была убита.

«Однако следователи в результате повторной проверки, которая началась после моего обращения к Александру Бастрыкину и длилась три месяца, пришли к выводу, что никакого убийства не было. В возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа мамы мне отказано», - рассказала дочь актрисы.

Она отметила, что у нее до сих пор остается много вопросов о том, что произошло в ту ночь, когда не стало ее матери.

Напомним, что вдова актера Евгения Евстигнеева скончалась 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. 28 апреля 2020 года в эфире Первого канала был показан эпизод ток-шоу «Пусть говорят», посвященный смерти Ирины Цывиной. Одним из его участников стал продюсер Марк Рудинштейн. Он заявил, что Цывина была убита, а сделали это ее сын Евгений Благонравов и его друг, которые находились в квартире актрисы в момент ее смерти. При этом причиной смерти была названа кардиомиопатия.

Зиновия Пусеп рассказывала, что ее брат несколько раз менял версии произошедшего, из-за чего она заподозрила его в причастности к смерти матери.

«Брат при первом звонке сообщил, что вернулся домой с подработки и нашел маму в луже крови на кухне, 40 минут делал ей искусственное дыхание. То говорил, что скорую помощь вызвал сам, потом вдруг менял позицию и уверял, что врачей вызвал его друг. Маминым московским подругам Женя вовсе говорил, будто нашел ее тело в ванной, другим нашим знакомым – что она лежала в спальне мертвая и что даже стояла возле раковины на кухне», - рассказывала Пусеп.

Шоу-бизнес,Евгений Благонравов,Марк Рудинштейн,Евгений Евстигнеев,Александр Бастрыкин,СКР,Первый канал,
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