Меладзе сделал супруге особенный подарок в честь рождения дочери

Певец Валерий Меладзе сделал своей супруге Албине Джанабаевой дорогой подарок в честь рождения дочери. Как он заявил в интервью на YouTube-канале «Люкс ФМ», приятным сюрпризом для супруги стали серьги.

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Певец не скрывает, что любит своих детей, а также очень ценит супругу. Вместе артисты воспитывают двоих сыновей Костю и Луку, а недавно у них родилась еще и дочь.

«Самое дорогое, что дарила мне Альбина — это дети. А я ей подарил весьма приличные сережки», — признался 56-летний исполнитель.

За все семь лет семейной жизни супруги не давали поводов для грязных сплетен в свой адрес, а Меладзе считает, что ему крайне повезло иметь рядом с собой такую женщину, как Джанабаева. Он отметил, что секрет счастливого брака – уважение друг к другу.

«Это очень важно. У каждого из нас есть свои тараканы, ценности и недостатки. Иногда они кажутся смешными для окружающих. Но к ним надо относиться с уважением. Нельзя требовать друг от друга абсолютного совершенства», – заявил певец.